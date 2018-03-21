CNN: Дональд Трамп пришел в негодование из-за утечки данных в СМИ о советах не поздравлять Владимира Путина

По информации от телеканала, глава США Дональд Трамп пытался выяснить у своих советников, кто мог бы стать источником подобной информации, поскольку доступ к данным материалам был у ограниченного круга сотрудников. Сообщается, что Джон Келли, глава администрации Белого дома, также пришел в ярость из-за утечки данной информации. Он намерен провести по этому поводу расследование.Материалы о том, что круг советников Трампа рекомендовал ему не поздравлять главу РФ Владимира Путина с победой на выборах, ранее появлялись в The Washington Post. Также по данным американской газеты, в материалах для президента США, полученных от круга советников по национальной безопасности, заглавными буквами было прописано: «Не поздравлять». Более того, Дональду Трампу рекомендовали осудить президента России из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.Как бы там ни было, по истечении двух дней после президентских выборов, прошедших 18 марта, Трамп связался с Путиным и поздравил его с победой. Главы государств обсудили Сирию, КНДР, а также контроль за вооружениями. Позднее в Белом доме уточнили, что «Дело Скрипаля» президенты не обсуждали.