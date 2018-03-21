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CNN: Дональд Трамп пришел в негодование из-за утечки данных в СМИ о советах не поздравлять Владимира Путина

Глава США Дональд Трамп пришел в негодование из-за утечки материалов в СМИ о советах не поздравлять с победой Владимира Путина на президентских выборах. Сообщение об этом поступило от американского телеканала CNN со ссылкой на источник.

CNN: Дональд Трамп пришел в негодование из-за утечки данных в СМИ о советах не поздравлять Владимира Путина


По информации от телеканала, глава США Дональд Трамп пытался выяснить у своих советников, кто мог бы стать источником подобной информации, поскольку доступ к данным материалам был у ограниченного круга сотрудников. Сообщается, что Джон Келли, глава администрации Белого дома, также пришел в ярость из-за утечки данной информации. Он намерен провести по этому поводу расследование.

Материалы о том, что круг советников Трампа рекомендовал ему не поздравлять главу РФ Владимира Путина с победой на выборах, ранее появлялись в The Washington Post. Также по данным американской газеты, в материалах для президента США, полученных от круга советников по национальной безопасности, заглавными буквами было прописано: «Не поздравлять». Более того, Дональду Трампу рекомендовали осудить президента России из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Как бы там ни было, по истечении двух дней после президентских выборов, прошедших 18 марта, Трамп связался с Путиным и поздравил его с победой. Главы государств обсудили Сирию, КНДР, а также контроль за вооружениями. Позднее в Белом доме уточнили, что «Дело Скрипаля» президенты не обсуждали.
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Политика
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 23:30
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