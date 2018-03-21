Геномы пяти поздних неандертальцев дают представление о сходстве с Homo sapiens

Новые методы удаления загрязняющей микробами ДНК, разработанные группой Лейпцига, позволили исследователям упорядочить геномы пяти неандертальцев из Бельгии, Франции, Хорватии и России, живших между 39 000 и 47 000 лет тому. Поэтому они представляют собой одни из последних сохранившихся неандертальцев в Европе.Наличие геномов из нескольких неандертальцев позволяет исследователям начать восстанавливать историю неандертальцев. «Мы видим, что генетическое сходство между этими неандертальцами хорошо коррелирует с их географическим положением. Сравнивая эти геномы с геномом более старого неандертальца с Кавказа, мы узнали, что популяции неандертальцев, похоже, перемещаются и заменяют друг друга в конце их существования», - говорит первый автор Матея Хайдиняк.Команда также сравнила эти геномы с геномами людей, живущих сегодня, и показала, что все поздние неандертальцы были более похожи на неандертальцев, которые внесли ДНК для современных людей, живущих за пределами Африки, чем более ранние неандертальцы из Сибири. Интригующе, несмотря на то, что четыре неандертальца жили в то время, когда современные люди уже прибыли в Европу, они не носят обнаружимого количества современной ДНК человека.«Возможно, поток генов был в основном однонаправленным, от неандертальцев до современных людей», - говорит Сванте Паабо, директор Института эволюционной антропологии им. Макса Планка.«Наша работа демонстрирует, что генерация геномных последовательностей от большого числа архаичных человеческих индивидуумов сейчас технически осуществима и открывает возможность изучать популяции неандертальцев в их временном и географическом диапазоне», - говорит Джанет Келсо, старший автор нового исследования