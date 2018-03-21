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Суд запретил отдыхающему в Риме актеру Алексею Панину выезд из РФ

21 марта текущего года Гагаринский районный суд Москвы запретил российскому актеру отдыхающему сейчас в Риме Алексею Панину выезд из РФ. Основанием для данного решения стали сотни штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения, которые артист своевременно не оплатил.

Суд запретил отдыхающему в Риме актеру Алексею Панину выезд из РФ


Всего скандально известный артист получил 248 квитанций на сумму 375 тысяч рублей. Более того, сумма долгов по алиментам на дочь составила более одного миллиона рублей. Об этом сообщает «Пятый канал». Также сообщается, что Панину запрещено управлять транспортными средствами.

Стоит отметить, что Алексей Панин имеет право обжаловать решение суда, как в свое время это сделала Мара Багдасарян, которой был вынесен подобный вердикт суда.

Ранее актер заявил, что штрафы за нарушение ПДД не оплачивал, потому как был безработным. По его словам, жил он в авто, около года искал свою дочь, а деньгами ему помогали случайные люди.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 23:20
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