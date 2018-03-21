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Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели, считают морские биологи

О важности коралловых рифов знают все, а также о том, что они умирают из-за глобальных экологических проблем. Новое исследование, возможно, нашло ключевой фактор в сохранении популяции коралловых рифов: акула, а точнее ее фекалии.

Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели, считают морские биологи


Ученые из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с морскими биологами Калифорнийского университета Санта-Барбара обнаружили, что хороший источник питательных веществ для экосистемы коралловых рифов исходит из фекального вещества морских хищников.

«Наше исследование показывает, что крупные хищники, такие как акулы, могут быть очень важным источником питательных веществ даже для самых маленьких рифовых существ, таких как кораллы. Роль акул как высших хищников хорошо понятна, но их роль в качестве питательных векторов гораздо менее изучена», - сказала соавтор Дженнифер Казелле.

Пометив и отслеживая движение акул вокруг атолла Пальмира (Гавайи), исследователи смогли впервые оценить количество азота, оставшегося у хищников на необработанном коралле, составляющего около 95 килограмм в день.

«Становится все более очевидным, что эти мобильные хищники могут действовать как жизненно важные «питательные векторы» на мелкие рифы, принося с собой драгоценные источники питательных веществ, такие как азот, которые, в свою очередь, эффективно действуют в качестве удобрения для тысяч других видов

В сочетании с их более известной ролью хищников наше исследование подчеркивает другую, менее очевидную роль рифовых акул в улучшении устойчивости этих хрупких мест обитания и снова подчеркивает жизненно важную важность сохранения этих и других широко распространенных хищников», - сказал старший соавтор Дэвид Якоби.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:45
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