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Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в "волшебстве"

Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову, с которой будет участвовать в свадебном конкурсе, в "волшебстве", списывая это на пересмотр приоритетов.

Проектного "старичка" долгое время все обвиняли в легкомысленном отношении к девушкам, которых он меняет при каждом удобном случае. При этом редкие подруги отказывали Гобозову в интиме.

Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в "волшебстве"

Как пример можно привести Ивану Дилову, к которой Александр, судя по эмоциональным реакциям, до сих пор питает симпатию. Чтобы сохранить изначальную трепетность, участник реалити-шоу решил не торопить Жарикову с "волшебством".

Даже Ольга Васильевна просила сына не спешить объявлять себя с Ольгой парой, а общаться и ходить на свидания, как хорошие друзья. Гобозов ломает стереотипы, вынуждая новую пассию выпрашивать у него ласки.

Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в "волшебстве"

Однако зрители не доверяют благородным порывам Александра. Одни считают, что тот ещё не остыл к Диловой и лелеет надежду вернуть строптивую уроженку Болгарии.

Другие уверены, что брак Алианы Устиненко с супругом и отцом её сына вовсе не распадался, а пара просто пиарится на разводе и приходе "старичка" на "Дом-2".

Ранее Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:35
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