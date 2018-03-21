Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в "волшебстве"
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову, с которой будет участвовать в свадебном конкурсе, в "волшебстве", списывая это на пересмотр приоритетов.
Проектного "старичка" долгое время все обвиняли в легкомысленном отношении к девушкам, которых он меняет при каждом удобном случае. При этом редкие подруги отказывали Гобозову в интиме.
Как пример можно привести Ивану Дилову, к которой Александр, судя по эмоциональным реакциям, до сих пор питает симпатию. Чтобы сохранить изначальную трепетность, участник реалити-шоу решил не торопить Жарикову с "волшебством".
Даже Ольга Васильевна просила сына не спешить объявлять себя с Ольгой парой, а общаться и ходить на свидания, как хорошие друзья. Гобозов ломает стереотипы, вынуждая новую пассию выпрашивать у него ласки.
Однако зрители не доверяют благородным порывам Александра. Одни считают, что тот ещё не остыл к Диловой и лелеет надежду вернуть строптивую уроженку Болгарии.
Другие уверены, что брак Алианы Устиненко с супругом и отцом её сына вовсе не распадался, а пара просто пиарится на разводе и приходе "старичка" на "Дом-2".
Ранее Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе.
Проектного "старичка" долгое время все обвиняли в легкомысленном отношении к девушкам, которых он меняет при каждом удобном случае. При этом редкие подруги отказывали Гобозову в интиме.
Как пример можно привести Ивану Дилову, к которой Александр, судя по эмоциональным реакциям, до сих пор питает симпатию. Чтобы сохранить изначальную трепетность, участник реалити-шоу решил не торопить Жарикову с "волшебством".
Даже Ольга Васильевна просила сына не спешить объявлять себя с Ольгой парой, а общаться и ходить на свидания, как хорошие друзья. Гобозов ломает стереотипы, вынуждая новую пассию выпрашивать у него ласки.
Однако зрители не доверяют благородным порывам Александра. Одни считают, что тот ещё не остыл к Диловой и лелеет надежду вернуть строптивую уроженку Болгарии.
Другие уверены, что брак Алианы Устиненко с супругом и отцом её сына вовсе не распадался, а пара просто пиарится на разводе и приходе "старичка" на "Дом-2".
Ранее Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе.