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Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта убрали грязь и пошлость

Несмотря на заверения службы кастинга на реалити-шоу «Дом-2», что на отборочных турах нет отбоя от желающих, судя по тому, кто попадает на проект, дела у телестройки не радужные.

Зрители наблюдают, как падают рейтинги популярной некогда молодежной передачи и отмечают, что организаторам следует ужесточить меры в отношении участников, нарушающих правила.

Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта убрали грязь и пошлость

А для того чтобы на проект пришли нормальные люди, без криминального прошлого. Без брошенных детей и «без скелетов в шкафу», нужно просто перестать таких участников набирать. Поклонникам реалити-шоу неприятно наблюдать, как домовцы дерутся, пьют, беспорядочно занимаются сексом, а оргии «насильно спаривают и заселяют участников».

«Выгнать всех сценаристов, режиссеров всех мастей и набрать новых, молодых, амбициозных, творческих, талантливых, креативных. Таких людей масса, со специальным образованием, ищущих работу и достойную зарплату. Полностью поменять сюжетную линию проекта. Вернуться к тому, собственно для чего и с какой целью создавался этот проект», - считают зрители.

Только в этом случае на проекте появятся молодые, талантливые и интересные люди, желающие строить любовь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:27
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