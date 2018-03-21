На мужчину напал полтергейст в самолете времен Второй мировой войны

Тони Фергюсон рассказал, что столкнулся с необъяснимым явлением осенью 2017 года, тогда мужчина говорил с полтергейстом и записывал это на камеру. Просматривая видео, были замечены сильные помехи во время общения. Специалисты уверены, что Тони столкнулся со сверхъестественной активностью.После первого инцидента мужчина не побоялся и вернулся в самолет еще раз. На этот раз ему удалось снять на видео, внезапно появившееся в кабине белое перо. Фергюсон признался, что ему действительно было страшно, и, несмотря на то, что его камера билась со стороны в сторону, он продолжил снимать происходящее.