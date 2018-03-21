На мужчину напал полтергейст в самолете времен Второй мировой войны
Во время исследования самолета времен Второй мировой войны, мужчина по имени Тони Фергюсон столкнулся с необъяснимым явлением. Он рассказал, что во время осмотра салона на него напал полтергейст. Мужчина не растерялся и попросил сущность поговорить с ним, но полтергейст был настроен агрессивно и швырнул камеру через все кабину пилотов.
Тони Фергюсон рассказал, что столкнулся с необъяснимым явлением осенью 2017 года, тогда мужчина говорил с полтергейстом и записывал это на камеру. Просматривая видео, были замечены сильные помехи во время общения. Специалисты уверены, что Тони столкнулся со сверхъестественной активностью.
После первого инцидента мужчина не побоялся и вернулся в самолет еще раз. На этот раз ему удалось снять на видео, внезапно появившееся в кабине белое перо. Фергюсон признался, что ему действительно было страшно, и, несмотря на то, что его камера билась со стороны в сторону, он продолжил снимать происходящее.
Тони Фергюсон рассказал, что столкнулся с необъяснимым явлением осенью 2017 года, тогда мужчина говорил с полтергейстом и записывал это на камеру. Просматривая видео, были замечены сильные помехи во время общения. Специалисты уверены, что Тони столкнулся со сверхъестественной активностью.
После первого инцидента мужчина не побоялся и вернулся в самолет еще раз. На этот раз ему удалось снять на видео, внезапно появившееся в кабине белое перо. Фергюсон признался, что ему действительно было страшно, и, несмотря на то, что его камера билась со стороны в сторону, он продолжил снимать происходящее.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:50