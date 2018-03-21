Глобальное потепление вынуждает пальмы расширять территорию произрастания к северу
Американскими учеными Колумбийского университета (Columbia University), совместно со специалистами Университета Саскачевана (University of Saskatchewan) в результате исследований сделан вывод, что в скором времени пальмы смогут расти в условиях континентального севера, и причиной всему будет глобальное потепление. Как рассказали климатологи, уже сейчас представителей данных растений можно встретить в Альпах. А в условиях, периода 50 миллионов лет назад, они успешно произрастали и в Антарктиде.
Настоящее время обусловлено ростом пальм преимущественно в климате тропического пояса. Есть предположения, что пройдет немного времени и среда их обитания переместится, причем ближе к северу. Подобные прогнозы основаны на уже имеющихся знаниях о развитии экосистем и ландшафтов, соответствующих «миграциям» растений.
Как рассказал Дэвид Гринвуд, пальмам свойственно ощущать изменения климата, в этом отношении их можно представить, как своеобразных индикаторов подобных явлений. Отмеченный факт произрастания растений в Альпах, свидетельствует снижение мороза. Весь ареал обитания пальм, находится в зависимости от средних температурных показателей погоды, беря за точку отсчета период самых холодных месяцев. Причем температура должна придерживаться пределов, не превышающих 2 градуса по Цельсию. Климатические зоны последних лет смещаются к северу, естественно, что для среды обитания растений надо тоже приспосабливаться, и она соответственно меняется.
Климат Вашингтона сейчас уже не соответствует условиям для роста пальм. Продолжение роста температур, поспособствует расширению мест для произрастания растений. Учеными так же отмечено, что на ареал растений влияют и эволюционные факторы.
Настоящее время обусловлено ростом пальм преимущественно в климате тропического пояса. Есть предположения, что пройдет немного времени и среда их обитания переместится, причем ближе к северу. Подобные прогнозы основаны на уже имеющихся знаниях о развитии экосистем и ландшафтов, соответствующих «миграциям» растений.
Как рассказал Дэвид Гринвуд, пальмам свойственно ощущать изменения климата, в этом отношении их можно представить, как своеобразных индикаторов подобных явлений. Отмеченный факт произрастания растений в Альпах, свидетельствует снижение мороза. Весь ареал обитания пальм, находится в зависимости от средних температурных показателей погоды, беря за точку отсчета период самых холодных месяцев. Причем температура должна придерживаться пределов, не превышающих 2 градуса по Цельсию. Климатические зоны последних лет смещаются к северу, естественно, что для среды обитания растений надо тоже приспосабливаться, и она соответственно меняется.
Климат Вашингтона сейчас уже не соответствует условиям для роста пальм. Продолжение роста температур, поспособствует расширению мест для произрастания растений. Учеными так же отмечено, что на ареал растений влияют и эволюционные факторы.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:40