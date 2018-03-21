Глобальное потепление вынуждает пальмы расширять территорию произрастания к северу

Настоящее время обусловлено ростом пальм преимущественно в климате тропического пояса. Есть предположения, что пройдет немного времени и среда их обитания переместится, причем ближе к северу. Подобные прогнозы основаны на уже имеющихся знаниях о развитии экосистем и ландшафтов, соответствующих «миграциям» растений.Как рассказал Дэвид Гринвуд, пальмам свойственно ощущать изменения климата, в этом отношении их можно представить, как своеобразных индикаторов подобных явлений. Отмеченный факт произрастания растений в Альпах, свидетельствует снижение мороза. Весь ареал обитания пальм, находится в зависимости от средних температурных показателей погоды, беря за точку отсчета период самых холодных месяцев. Причем температура должна придерживаться пределов, не превышающих 2 градуса по Цельсию. Климатические зоны последних лет смещаются к северу, естественно, что для среды обитания растений надо тоже приспосабливаться, и она соответственно меняется.Климат Вашингтона сейчас уже не соответствует условиям для роста пальм. Продолжение роста температур, поспособствует расширению мест для произрастания растений. Учеными так же отмечено, что на ареал растений влияют и эволюционные факторы.