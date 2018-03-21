Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом Дауна

Известно, что в зеленом чае находится ECGC - сильный антиоксидант, влияющий на фермент, свойственный данному синдрому. Медики провели эксперимент, в котором участвовали дети с синдромом Дауна. На протяжении нескольких недель дети возрастом от 3 до 6 лет пили зеленый чай.Дело в том, что фермент, который отвечает за особенности, соответствующие синдрому Дауна поддается влиянию ECGC. Ученые надеются, что благодаря зеленому чаю, особенности синдрома Дауна, связанные с формированием шеи, рта и глаз останутся в прошлом, а на замену им приду классические черты лица.