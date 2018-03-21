Алена Савкина и Илья Яббаров занялись сводничеством на «Доме-2»

Все дело в том, что он в компании своей избранницы Алены Савкиной решил заняться сводничеством и восстановить отношения Гобозова с Иваной Диловой.Совсем недавно зрители реалити-шоу были удивлены, что Ольга Жарикова, так заверявшая, что Илья Яббаров – именнто тот мужчина, с которым она согласна идти по жизни, неожиданно для всех переметнулась к Александру Гобозову. При этом Илья, демонстрирующий, что девушка совсем ему не интересна, также неожиданно начал возражать против этих отношений.Мужчина решил объяснить ситуацию. Илья заверил, что зрители взволновались зря, да и Алена время от времени его ревнует к Ольге также совершенно напрасно. Он и правда с ней общается, однако она для него лишь предмет «стеба», и он попросту любит «поприкалываться» над ней. А против отношений с Сашей он возражал не из-за ревности.Яббарову Просто хотелось, чтобы Гобозов построил отношения с Иваной Диловой, так как и он, и Алена хорошо к ней относятся, а также называют своей подругой. Вот только сейчас они поняли, что Сашу лучше оставить в покое. А Диловой они найдут нового перспективного жениха, рассказал Илья.