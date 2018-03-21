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Алена Савкина и Илья Яббаров занялись сводничеством на «Доме-2»

Илья Яббаров объяснил, почему он был против отношений Саши Гобозова с Ольгой Жариковой.

Все дело в том, что он в компании своей избранницы Алены Савкиной решил заняться сводничеством и восстановить отношения Гобозова с Иваной Диловой.

Алена Савкина и Илья Яббаров занялись сводничеством на «Доме-2»

Совсем недавно зрители реалити-шоу были удивлены, что Ольга Жарикова, так заверявшая, что Илья Яббаров – именнто тот мужчина, с которым она согласна идти по жизни, неожиданно для всех переметнулась к Александру Гобозову. При этом Илья, демонстрирующий, что девушка совсем ему не интересна, также неожиданно начал возражать против этих отношений.

Мужчина решил объяснить ситуацию. Илья заверил, что зрители взволновались зря, да и Алена время от времени его ревнует к Ольге также совершенно напрасно. Он и правда с ней общается, однако она для него лишь предмет «стеба», и он попросту любит «поприкалываться» над ней. А против отношений с Сашей он возражал не из-за ревности.

Яббарову Просто хотелось, чтобы Гобозов построил отношения с Иваной Диловой, так как и он, и Алена хорошо к ней относятся, а также называют своей подругой. Вот только сейчас они поняли, что Сашу лучше оставить в покое. А Диловой они найдут нового перспективного жениха, рассказал Илья.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:31
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