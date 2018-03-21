Максим Решетников заявил, что похож на «реального пацана»

В своём микроблоге Instagram Решетников обнародовал фото, которое он репостнул со страницы актёра Николая Наумова - главного героя телесериала «Реальные Пацаны». В своём аккаунте артист выложил снимок, на котором запечатлены две публикации. На одной из них сам Николай, а на другой Максим Решетников. Актёр не стал подписывать своё фото, потому что внешнее сходство с пермским губернатором является очевидным фактом.Решетникова и ранее сравнивали по внешности с Наумовы. Но, на этот раз, Максим официально признал их сходство, обнародовав у себя в аккаунте данную публикацию. Губернатор в посте заявил, что он действительно похож на Коляна из «Реальных пацанов».