Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей РФ
Максим Топилин, являющийся министром труда, поручил сформировать по регионам «портреты» бедных семей, чтобы разработать на их основании меры адресной поддержки.
Сделано это в рамках решений поставленной Путиным задачи по уменьшению в 2 раза бедности населения. В данном случае основой послужила Единая информационная государственная система соцобеспечения, действующая с начала года в РФ. «Портреты» должны содержать в себе информацию касательно уровня дохода и прочие важные данные. Специалисты на основании полученной информации разработают программу индивидуальной поддержки непосредственно для выведения семей РФ к оптимальному уровню дохода, а также занятости. Топилин заявил, что регионы обязаны с каждой семьей провести работу.
Единая информационная государственная система соцобеспечения содержит информацию про все меры социальной поддержки. ЕГИССО кроме информирования населения должна ускорить получение помощи россиянами без лишних затрат времени.
Сделано это в рамках решений поставленной Путиным задачи по уменьшению в 2 раза бедности населения. В данном случае основой послужила Единая информационная государственная система соцобеспечения, действующая с начала года в РФ. «Портреты» должны содержать в себе информацию касательно уровня дохода и прочие важные данные. Специалисты на основании полученной информации разработают программу индивидуальной поддержки непосредственно для выведения семей РФ к оптимальному уровню дохода, а также занятости. Топилин заявил, что регионы обязаны с каждой семьей провести работу.
Единая информационная государственная система соцобеспечения содержит информацию про все меры социальной поддержки. ЕГИССО кроме информирования населения должна ускорить получение помощи россиянами без лишних затрат времени.
Экономика
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10