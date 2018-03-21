Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей РФ

Сделано это в рамках решений поставленной Путиным задачи по уменьшению в 2 раза бедности населения. В данном случае основой послужила Единая информационная государственная система соцобеспечения, действующая с начала года в РФ. «Портреты» должны содержать в себе информацию касательно уровня дохода и прочие важные данные. Специалисты на основании полученной информации разработают программу индивидуальной поддержки непосредственно для выведения семей РФ к оптимальному уровню дохода, а также занятости. Топилин заявил, что регионы обязаны с каждой семьей провести работу.Единая информационная государственная система соцобеспечения содержит информацию про все меры социальной поддержки. ЕГИССО кроме информирования населения должна ускорить получение помощи россиянами без лишних затрат времени.