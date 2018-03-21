Волоколамский суд отказался закрывать свалку в деревне Ядрово
Волоколамский городской суд отказался закрывать полигон «Ядрово», наложив лишь штраф на управляющую организацию. Работу свалки потребовал приостановить Роспотребнадзор, который обнаружил превышение допустимой отметки сероводорода.
19 марта текущего года Волоколамский городской суд Подмосковья на ООО «Ядрово» наложил штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом РБК сообщил представитель суда.
По словам представителя суда, специалистами Роспотребнадзора проведено административное расследование на основании жалобы одного из жителей Ядрово. В процессе расследования были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм к устройству, содержанию, а также эксплуатации полигона. Специалисты составили 12 марта протокол об административном правонарушении, на основании которого Роспотребнадзор подал обращение в суд с ходатайством приостановить деятельность данного полигона сроком на 90 суток.
Согласно протокола об административном правонарушении, действия ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон, нарушают ст. 8.2 КоАП Российской Федерации («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических и экологических требований при обращении с производственными отходами и отходами потребления, веществами, разрушающими озоновый слой»). В протоколе также говорится, что к превышению допустимого уровня показателя дигидросульфида (сероводорода), а также наличию предельно-допустимого содержания загрязняющих средств в жилой зоне, привела недостаточная пересыпка грунтом отходов и другие нарушения.
19 марта текущего года Волоколамский городской суд Подмосковья на ООО «Ядрово» наложил штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом РБК сообщил представитель суда.
По словам представителя суда, специалистами Роспотребнадзора проведено административное расследование на основании жалобы одного из жителей Ядрово. В процессе расследования были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм к устройству, содержанию, а также эксплуатации полигона. Специалисты составили 12 марта протокол об административном правонарушении, на основании которого Роспотребнадзор подал обращение в суд с ходатайством приостановить деятельность данного полигона сроком на 90 суток.
Согласно протокола об административном правонарушении, действия ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон, нарушают ст. 8.2 КоАП Российской Федерации («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических и экологических требований при обращении с производственными отходами и отходами потребления, веществами, разрушающими озоновый слой»). В протоколе также говорится, что к превышению допустимого уровня показателя дигидросульфида (сероводорода), а также наличию предельно-допустимого содержания загрязняющих средств в жилой зоне, привела недостаточная пересыпка грунтом отходов и другие нарушения.
Общество / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:35