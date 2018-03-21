АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2" против Марго Овсянниковой

Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2" против Марго Овсянниковой, считают зрители проекта после просмотра эфиров, где ведущая на лобных местах выставляет героиню в самом дурном свете.

Певицу давно упрекают в предвзятом отношении на реалити-шоу. Она даёт дорогу одним парам, заставляя других преодолевать множество трудностей, оправдывает нарушителей порядка и навязывает травлю тех, кто ничего преступного фактически не совершал.

Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2" против Марго Овсянниковой

Так, в отношении Овсянниквой зрители разделились на два враждующих лагеря. Одни Марго презирают за эскортное прошлое и неумение строить любовь, а другие решительно не находят причин, за что теледиву ненавидеть.

В то же время ни один проектный участник не готов к серьёзному роману с Маргаритой, хотя просто провести время с симпатичной девушкой многие не против. Орлова добавляет масла в огонь различными высказываниями на тетах и лобных местах.

Существует мнение, что Ольга недолюбливает соперницу ещё со времён, когда та была с Саймоном Марданшином. Также зрители приписывают ведущей сговор сразу с несколькими парнями-участниками, которые якобы приносят наставнице свежие сплетни о прочих героях.

Ранее зрители "Дома-2" считали, что Марго Овсянникова злоупотребляет алкогольными напитками.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:11
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание
Частный космодром Pacific Space Complex Complex
В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с
Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова
В продаже появилось хранилище данных TerraMaster
Волоколамский суд отказался закрывать свалку в
Алена Савкина и Илья Яббаров занялись
Луны-изгои также распространены во Вселенной, как
Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1
Кремль сообщил о подготовке встречи президентов
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2"
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил
Бритни Спирс обнажилась для участия в новой
Марина Африкантова взбудоражила эротической
В Сети появились данные о стоимости и
В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую
Дарья Мельникова раскусила схему мошенников
SpaceX демонстрирует новый вид униформы капсулы
График запуска спутников OneWeb будет зависеть
В Волоколамске в больницу обратились 50
Седан версии Ford Fusion пережил очередное
Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Титан»
NASA опубликовало удивительные галактики и
Toyota Prius научили ездить на спирте
Ученые исследовали радиочастотную туманность
Бывший ударник The Beatles Ринго Старр, посвящен
Просмотреть все новости