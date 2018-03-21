Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2" против Марго Овсянниковой
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2" против Марго Овсянниковой, считают зрители проекта после просмотра эфиров, где ведущая на лобных местах выставляет героиню в самом дурном свете.
Певицу давно упрекают в предвзятом отношении на реалити-шоу. Она даёт дорогу одним парам, заставляя других преодолевать множество трудностей, оправдывает нарушителей порядка и навязывает травлю тех, кто ничего преступного фактически не совершал.
Так, в отношении Овсянниквой зрители разделились на два враждующих лагеря. Одни Марго презирают за эскортное прошлое и неумение строить любовь, а другие решительно не находят причин, за что теледиву ненавидеть.
В то же время ни один проектный участник не готов к серьёзному роману с Маргаритой, хотя просто провести время с симпатичной девушкой многие не против. Орлова добавляет масла в огонь различными высказываниями на тетах и лобных местах.
Существует мнение, что Ольга недолюбливает соперницу ещё со времён, когда та была с Саймоном Марданшином. Также зрители приписывают ведущей сговор сразу с несколькими парнями-участниками, которые якобы приносят наставнице свежие сплетни о прочих героях.
Ранее зрители "Дома-2" считали, что Марго Овсянникова злоупотребляет алкогольными напитками.
Певицу давно упрекают в предвзятом отношении на реалити-шоу. Она даёт дорогу одним парам, заставляя других преодолевать множество трудностей, оправдывает нарушителей порядка и навязывает травлю тех, кто ничего преступного фактически не совершал.
Так, в отношении Овсянниквой зрители разделились на два враждующих лагеря. Одни Марго презирают за эскортное прошлое и неумение строить любовь, а другие решительно не находят причин, за что теледиву ненавидеть.
В то же время ни один проектный участник не готов к серьёзному роману с Маргаритой, хотя просто провести время с симпатичной девушкой многие не против. Орлова добавляет масла в огонь различными высказываниями на тетах и лобных местах.
Существует мнение, что Ольга недолюбливает соперницу ещё со времён, когда та была с Саймоном Марданшином. Также зрители приписывают ведущей сговор сразу с несколькими парнями-участниками, которые якобы приносят наставнице свежие сплетни о прочих героях.
Ранее зрители "Дома-2" считали, что Марго Овсянникова злоупотребляет алкогольными напитками.