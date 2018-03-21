Марина Африкантова взбудоражила эротической фотосессией в белье

"Марина, и какое у тебя счастье? Что с молодым время проводишь?" "Ромка у тебя такой буська, прям не могу". "Красивые оба", - пишут в комментариях.

Время от времени редакция "Дома-2" делает красивые тематические фотографии участниц, под которыми приглашает новых героев присоединиться в съёмкам.Часто в рубрике мелькает именно Африкантова, ведь на проекте её любят за нежную натуральную красоту, не доходящую до пошлости. Однако на сей раз руководство решило добавить искры и предложило Марине раздеться на пару с Романом.Теледива предстала в обшитом бисером топе и атласных шортах. Полулёжа на постели, модель любуется подаренным букетом красных роз. На остальных снимках Капаклы с возлюбленной позируют вдвоём, пробуждая у зрителей фантазию.Африкантова также отметила, что фотосессия приурочена ко Дню счастья, который празднуют 20 марта.Ранее Елена Бушина унизила Марину Африкантову.