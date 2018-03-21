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Марина Африкантова взбудоражила эротической фотосессией в белье

Марина Африкантова взбудоражила поклонников эротической фотосессией в красном нижнем белье, позируя с обнажённым Романом Капаклы.

Время от времени редакция "Дома-2" делает красивые тематические фотографии участниц, под которыми приглашает новых героев присоединиться в съёмкам.

Марина Африкантова взбудоражила эротической фотосессией в белье

Часто в рубрике мелькает именно Африкантова, ведь на проекте её любят за нежную натуральную красоту, не доходящую до пошлости. Однако на сей раз руководство решило добавить искры и предложило Марине раздеться на пару с Романом.

Теледива предстала в обшитом бисером топе и атласных шортах. Полулёжа на постели, модель любуется подаренным букетом красных роз. На остальных снимках Капаклы с возлюбленной позируют вдвоём, пробуждая у зрителей фантазию.

Марина Африкантова взбудоражила эротической фотосессией в белье

Африкантова также отметила, что фотосессия приурочена ко Дню счастья, который празднуют 20 марта.

"Марина, и какое у тебя счастье? Что с молодым время проводишь?" "Ромка у тебя такой буська, прям не могу". "Красивые оба", - пишут в комментариях.

Ранее Елена Бушина унизила Марину Африкантову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:51
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