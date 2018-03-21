Ученые научили нейросеть распознавать настоящие эмоции по цвету лица

Автор исследования Алеикс Мартинез рассказал, что по цветовым узорам вокруг носа, бровей и щек, которые контролирует нервная центральная система, можно рассказать о подлинных эмоциях человека. Для того, чтобы подтвердить свою теорию ученые решили провести эксперимент и исследовать множество фотографий людей, которые показывают разные эмоции.Проанализировав снимки с помощью нейросети, ученые сделали вывод, что румянец на щеках и висках говорит о "счастье", покраснения на лбу и синий оттенок подбородка говорит про "удивление" и т.д. В результате всех полученных данных, специалистам удалось создать алгоритм, который сможет сопоставлять эмоции с цветом лица.В результате стало понятно, что легче всего нейросеть распознает "счастье", в 90% компьютер не ошибся. "Страх" определяется в 70%, а "отвращение" в 65%. Ученые уверены, что благодаря данному исследованию люди смогут лучше понимать друг друга и будут меньше лгать.