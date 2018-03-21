Ученые научили нейросеть распознавать настоящие эмоции по цвету лица
Ученые из университета Огайо уверены, что люди могут определять подлинные эмоции по изменению цвету лица, даже по малозаметному изменению оттенка кожи.
Автор исследования Алеикс Мартинез рассказал, что по цветовым узорам вокруг носа, бровей и щек, которые контролирует нервная центральная система, можно рассказать о подлинных эмоциях человека. Для того, чтобы подтвердить свою теорию ученые решили провести эксперимент и исследовать множество фотографий людей, которые показывают разные эмоции.
Проанализировав снимки с помощью нейросети, ученые сделали вывод, что румянец на щеках и висках говорит о "счастье", покраснения на лбу и синий оттенок подбородка говорит про "удивление" и т.д. В результате всех полученных данных, специалистам удалось создать алгоритм, который сможет сопоставлять эмоции с цветом лица.
В результате стало понятно, что легче всего нейросеть распознает "счастье", в 90% компьютер не ошибся. "Страх" определяется в 70%, а "отвращение" в 65%. Ученые уверены, что благодаря данному исследованию люди смогут лучше понимать друг друга и будут меньше лгать.
Автор исследования Алеикс Мартинез рассказал, что по цветовым узорам вокруг носа, бровей и щек, которые контролирует нервная центральная система, можно рассказать о подлинных эмоциях человека. Для того, чтобы подтвердить свою теорию ученые решили провести эксперимент и исследовать множество фотографий людей, которые показывают разные эмоции.
Проанализировав снимки с помощью нейросети, ученые сделали вывод, что румянец на щеках и висках говорит о "счастье", покраснения на лбу и синий оттенок подбородка говорит про "удивление" и т.д. В результате всех полученных данных, специалистам удалось создать алгоритм, который сможет сопоставлять эмоции с цветом лица.
В результате стало понятно, что легче всего нейросеть распознает "счастье", в 90% компьютер не ошибся. "Страх" определяется в 70%, а "отвращение" в 65%. Ученые уверены, что благодаря данному исследованию люди смогут лучше понимать друг друга и будут меньше лгать.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:50