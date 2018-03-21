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SpaceX демонстрирует новый вид униформы капсулы Dragon для полета на Марс

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy и готовится летать на своих более продвинутых BFR (Big Falcon Rocket). По крайней мере, если они планируют достичь своих целей посадки людей на Марс к 2024 году, как было заявлено создателем компании Илоном Маском. Для этих целей SpaceX работает над новой капсулой Dragon.

SpaceX демонстрирует новый вид униформы капсулы Dragon для полета на Марс


Скорей всего, полеты на Марс SpaceX осуществит, используя капсулу Dragon, над которой специалисты компании работали некоторое время, и которая имеет фантастическую униформу. В недавней презентации в MIT Media Lab они продемонстрировали предыдущие кадры капсулы Dragon - или, по крайней мере, грузовую версию, а не предстоящую версию экипажа - стыковка с Международной космической станцией, прежде чем были усовершенствованы интерьер и униформа.

Если униформа выглядит особенно знакомой, то это потому, что ее носил манекен «Starman», который сидел за рулем Теслы, запущенной в космос на борту ракеты Falcon Heavy. Таким образом он намекал на то, как будут выглядеть настоящие астронавты SpaceX.

В настоящее время BFR должен начать некоторые испытания в следующем году с орбитальными запусками, возможно, в 2020 году. К тому времени цель SpaceX - отправить беспилотную ракету на Марс к 2022 году и первую пилотируемую ракету на Марс к 2024 году.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:24
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