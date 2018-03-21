SpaceX демонстрирует новый вид униформы капсулы Dragon для полета на Марс

Скорей всего, полеты на Марс SpaceX осуществит, используя капсулу Dragon, над которой специалисты компании работали некоторое время, и которая имеет фантастическую униформу. В недавней презентации в MIT Media Lab они продемонстрировали предыдущие кадры капсулы Dragon - или, по крайней мере, грузовую версию, а не предстоящую версию экипажа - стыковка с Международной космической станцией, прежде чем были усовершенствованы интерьер и униформа.Если униформа выглядит особенно знакомой, то это потому, что ее носил манекен «Starman», который сидел за рулем Теслы, запущенной в космос на борту ракеты Falcon Heavy. Таким образом он намекал на то, как будут выглядеть настоящие астронавты SpaceX.В настоящее время BFR должен начать некоторые испытания в следующем году с орбитальными запусками, возможно, в 2020 году. К тому времени цель SpaceX - отправить беспилотную ракету на Марс к 2022 году и первую пилотируемую ракету на Марс к 2024 году.