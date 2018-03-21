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Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды зародился в ее недрах

Американские эксперты объяснили, что аномальный сигнал от потухшей звезды зародился в ее недрах, то есть он не является следствием ее взрыва. До сих пор ученые сомневались в правдоподобности данного явления.

Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды зародился в ее недрах


В процессе изучения аномального радиосигнала, который был получен еще в 2014 году, после того, как черная дыра поглотила большую звезду, специалистам удалось зафиксировать необычный сигнал. При тщательном исследовании ученые обнаружили, что он почти полностью воссоздает рентгеновское излучение, которое было получено за 13 минут до радиоволн. Это является доказательством того, что внутренняя энергия звезды может излучать радиоволны, имеющие сходство с теми, которые она испускает со своей поверхности.

Однако имеется и отличие – внутренняя энергия неизменна даже в случае взрыва или поглощения, что нельзя сказать о наружных слоях звезды, которые искажаются в значительной степени при малейшем воздействии.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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