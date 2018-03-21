Диана Арбенина анонсировала выход новой песни «Инстаграм»

Диана Арбенина обнародовала новое видео в своём микроблоге Instagram, которым порадовала всех своих фанатов. В ролике певица поведала, что сегодня вечером все кто желает, смогут впервые услышать композицию под названием «Инстаграм». Новая песня будет транслироваться «на цифровых устройствах» около десяти часов вечера. Точное время эфира артистка пока не назвала. Исполнительница песен сказала, что ожидание выхода новой композиции для неё всегда «таинство» и праздник.Публикацию в течение четырёх часов просмотрели более 72 тысяч пользователей и оставили свыше 100 комментариев. Поклонники сообщили, что уже с нетерпением ждут сегодняшнего вечера и попросили Диану Арбенину сохранить эфир. Многие фанаты спросили касательно точного времени выхода песни.