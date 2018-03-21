Владимир Путин поздравил Михайловский театр со столетием

Культурное учреждение сегодня отмечает своё 100-летие. На площади Искусств в старинном здании собрались представители оперной труппы Михайловского театра. В сообщении говориться, что сегодня в данном старинном здании, расположенном на площади Искусств, имеются очень мощные творческие силы. При этом ставятся произведения зарубежной и российской классики, в жизнь воплощаются наиболее новаторские, смелые проекты, зажигаются новые звезды. По словам Путина сцена Михайловского театра по-прежнему помнит многочисленные имена превосходных режиссеров, музыкантов, дирижеров, педагогов. Они в культурное развитие РФ внести большой вкладПутин заметил, что коллектив театра может сохранить сложившиеся традиции. Глава РФ пожелал громких премьер и успехов. Оперная труппа в Михайловском образовалась 6 марта 1918 года.