АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Владимир Путин поздравил Михайловский театр со столетием

Владимир Путин обратился к коллективу академического государственного театра СПб с поздравительной речью.

Владимир Путин поздравил Михайловский театр со столетием


Культурное учреждение сегодня отмечает своё 100-летие. На площади Искусств в старинном здании собрались представители оперной труппы Михайловского театра. В сообщении говориться, что сегодня в данном старинном здании, расположенном на площади Искусств, имеются очень мощные творческие силы. При этом ставятся произведения зарубежной и российской классики, в жизнь воплощаются наиболее новаторские, смелые проекты, зажигаются новые звезды. По словам Путина сцена Михайловского театра по-прежнему помнит многочисленные имена превосходных режиссеров, музыкантов, дирижеров, педагогов. Они в культурное развитие РФ внести большой вклад

Путин заметил, что коллектив театра может сохранить сложившиеся традиции. Глава РФ пожелал громких премьер и успехов. Оперная труппа в Михайловском образовалась 6 марта 1918 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом
Максим Решетников заявил, что похож на «реального
Геномы пяти поздних неандертальцев дают
Топилин поручил составить социальные портреты
Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды
Ученые научили нейросеть распознавать настоящие
Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели,
Диана Арбенина анонсировала выход новой песни
«Алроса» выпускает детектор определения подлинных
Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной
Химики создали огнеупорные обои
Владимир Путин поздравил Михайловский театр со
Ксению Бородину просят отказаться от уколов в
Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание
Частный космодром Pacific Space Complex Complex
В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с
Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова
В продаже появилось хранилище данных TerraMaster
Волоколамский суд отказался закрывать свалку в
Алена Савкина и Илья Яббаров занялись
Луны-изгои также распространены во Вселенной, как
Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1
Кремль сообщил о подготовке встречи президентов
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2"
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил
Просмотреть все новости