АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница

Гостем недавнего выпуска популярной передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой стал бывший солист группы «Веселые ребята» Алексей Глызин. Артист признался ведущей программы в том, что его брак распался из-за 17-летней любовницы.

Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница


Зрители известного телешоу стали свидетелями откровенной истории известного артиста. Как оказалось, Алексей Глызин дважды был женат, причем первый брак распался по инициативе самого певца. По словам музыканта, он совсем потерял голову от юной девушки. Отношения с 17-летней любовницей Глызин называет наваждением, поскольку до сих пор не смог подобрать слова, чтобы описать эту связь. Девушка позвонила посреди ночи, поставив ультиматум: сейчас или никогда, и он ушел в чем был. Сейчас артисту кажется, что тогда был просто околдован.

Ушел из семьи Алексей не без чувства вины и угрызений совести. Тогда он выдвинул требования и к своей любовнице Евгении, потребовав от нее узаконить их отношения. Но девушка познакомилась с другим мужчиной и ушла от музыканта.

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с Алексеем Глызиным сообщила ему «радостную» новость. По словам ведущей, его бывшая девушка снова свободна и желает возобновить отношения с ним, на что артист просто отшутился.

Второй женой Алексея Глызина стала чемпионка по художественной гимнастике Сания Бабий в 1992 году. В браке с ней у него родился сын Игорь.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом
Максим Решетников заявил, что похож на «реального
Геномы пяти поздних неандертальцев дают
Топилин поручил составить социальные портреты
Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды
Ученые научили нейросеть распознавать настоящие
Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели,
Диана Арбенина анонсировала выход новой песни
«Алроса» выпускает детектор определения подлинных
Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной
Химики создали огнеупорные обои
Владимир Путин поздравил Михайловский театр со
Ксению Бородину просят отказаться от уколов в
Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание
Частный космодром Pacific Space Complex Complex
В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с
Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова
В продаже появилось хранилище данных TerraMaster
Волоколамский суд отказался закрывать свалку в
Алена Савкина и Илья Яббаров занялись
Луны-изгои также распространены во Вселенной, как
Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1
Кремль сообщил о подготовке встречи президентов
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2"
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил
Просмотреть все новости