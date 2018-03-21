Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница

Зрители известного телешоу стали свидетелями откровенной истории известного артиста. Как оказалось, Алексей Глызин дважды был женат, причем первый брак распался по инициативе самого певца. По словам музыканта, он совсем потерял голову от юной девушки. Отношения с 17-летней любовницей Глызин называет наваждением, поскольку до сих пор не смог подобрать слова, чтобы описать эту связь. Девушка позвонила посреди ночи, поставив ультиматум: сейчас или никогда, и он ушел в чем был. Сейчас артисту кажется, что тогда был просто околдован.Ушел из семьи Алексей не без чувства вины и угрызений совести. Тогда он выдвинул требования и к своей любовнице Евгении, потребовав от нее узаконить их отношения. Но девушка познакомилась с другим мужчиной и ушла от музыканта.Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с Алексеем Глызиным сообщила ему «радостную» новость. По словам ведущей, его бывшая девушка снова свободна и желает возобновить отношения с ним, на что артист просто отшутился.Второй женой Алексея Глызина стала чемпионка по художественной гимнастике Сания Бабий в 1992 году. В браке с ней у него родился сын Игорь.