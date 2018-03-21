NASA опубликовало удивительные галактики и туманности из "списка Мессье", сделанные Hubble

Известный астроном Чарльз Мессье был известен тем, что проследил за кометами в 1700-х годах. Однако он продолжал находить более неподвижные объекты, которые явно не были кометами, и записывал их всякий раз, когда обнаруживал.Эти 103 объекта стали известны как «объекты Мессье» и содержат тонны далеких галактик, туманностей и звездных скоплений, которые сам Мессье не мог хорошо рассмотреть в свое время. Но сейчас космический телескоп Hubble отслеживает и фотографирует эти объекты.Недавно NASA обновило свой список объектов Мессье с помощью 12 новых фотографий. Так получилось, что в этом году «Мессье марафон» идет полным ходом - короткий период времени, когда все 110 объектов из списка видны в ночном небе.