В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена Аффлека

Один из фолловеров, комментируя ситуацию, сказал, что если кто-то из людей когда-нибудь загрустит, пусть вспомнят актёра, и радуются, что они не похожи на него, так как с его тату смеются все интернет-пользователи. Один из таких критических комментариев понравился Саре Джессике Паркер. Актриса даже поставила под ним «сердечко». Публикация Бена в течение двух дней собрала только 13 отметок «Мне нравится».Впервые о татуировке Аффлека стало известно ещё три года назад. Артист поведал, что это временный нательный рисунок для роли в фильме.