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В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена Аффлека

Бен Аффлек, являющийся известным голливудским актёром, получил порцию критики от пользователей за разноцветный нательный рисунок феникса на спине. Поклонники сравнили туловище артиста с бутылкой рома, при этом с плохой наклейкой.

В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена Аффлека


Один из фолловеров, комментируя ситуацию, сказал, что если кто-то из людей когда-нибудь загрустит, пусть вспомнят актёра, и радуются, что они не похожи на него, так как с его тату смеются все интернет-пользователи. Один из таких критических комментариев понравился Саре Джессике Паркер. Актриса даже поставила под ним «сердечко». Публикация Бена в течение двух дней собрала только 13 отметок «Мне нравится».

Впервые о татуировке Аффлека стало известно ещё три года назад. Артист поведал, что это временный нательный рисунок для роли в фильме.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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