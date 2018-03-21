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КНР может поссориться с США из-за «торговой войны» и Тайваня

КНР собирается жестко ответить США за «торговые войны», а также Тайвань. Китайские дипломаты отмечают, что если Пекин заставят участвовать в данном противостоянии, республика не останется в стороне.

КНР может поссориться с США из-за «торговой войны» и Тайваня


Если действия Вашингтона будут вредить интересам Пекина, азиатская сторона примет в ответ соответствующие меры. Китайское МИД заявили, что КНР не хочет портить отношения с США, потому что Штаты последние 40 лет имели в Китае масштабный рынок. При этом огромное количество китайских жителей имели рабочее место. Пекин недоволен также намерением главы США ввести налог на продукцию КНР в размере 60 млрд. долларов. Пекинская сторона на сегодняшний день отправила в Вашингтон ноту протеста вследствие сотрудничества Тайваня и США.

В свою очередь Китай говорит касательно «единой страны», однако в ином случае грозит ослаблением отношений непосредственно между двумя сторонами. Раньше Трамп разрешил проведение официальных визитов в Тайвань.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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