Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание

У известной телеведущей Яны Кошкиной после 23 февраля появился новый фанат. Внимание 65-летнего американского актера Микки Рурка теледива смогла привлечь своим «жарким» поздравлением топлес. После этого артист сразу же подписался на обновления Кошкиной. Рурк оценил снимки телеведущей, оставив под некоторыми комментарии. Подруга Яны первой заметила активность со стороны актера, поскольку сама Кошкина была на гастролях. Позже девушки вместе проверили подлинность аккаунта голливудской знаменитости и буквально были ошеломлены.Актер оставил множество положительных отзывов и комплиментов в адрес телеведущей. Он также поинтересовался, есть ли в планах у Яны Кошкиной приехать в Голливуд. По его мнению, она смогла бы построить там карьеру, а также встретиться за чашечкой кофе с ним.