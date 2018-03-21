Ученые исследовали радиочастотную туманность вокруг пульсара PSR J0855-4644

Открытая в 2003 году, PSR J0855-46444 - молодой и энергичный пульсар, расположенный примерно в 3000 световых годах от региона Вела. Хотя наличие рентгеновской туманности, окружающей этот пульсар, было обнаружено в предыдущих наблюдениях с использованием рентгеновской обсерватории NASA Chandra и космического аппарата XMM Newton ESA, продолжается поиск его радиокомпонента.Поиск такого рентгеновского и радиоизлучения может быть ключевым для понимания так называемых пульсарных ветровых туманностей (PWNe). Астрономы полагают, что пульсары теряют значительную часть своей энергии через релятивистские ветры, которые при взаимодействии с окружающей средой создают туманность, синхронизирующую синхротрон, излучающую радиоволны, за пределы рентгеновских полос.В январе 2017 года группа исследователей во главе с Чандрейе Майтре из Института внеземной физики им. Макса Планка в Германии провела наблюдения за PSR J0855-46444 с обновленным GMRT (uGMRT). В результате они обнаружили радиокомпонент PWN, окружающий этот пульсар. Астрономы отметили, что пространственное совпадение радиоизлучения с диффузным рентгеновским излучением предполагает, что оно является аналогом радиопередачи PWN.Согласно исследованию, радиоимпульсная туманность имеет размер около 1,43 световых лет. Она оказалась намного больше, чем компактная осесимметричная рентгеновская туманность, замеченная космическим аппаратом Чандра.«Поскольку более быстрые энергии рентгеновских электронов охлаждаются быстрее, количество излучающих рентгеновское излучение частиц быстро уменьшается с увеличением расстояния от пульсара, что приводит к меньшему размеру рентгеновской туманности по сравнению с радиочастотой», - объяснили ученые.