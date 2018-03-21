В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с гранатой и патронами
В Ставрополье местная жительница при уборке могилы родственников нашла на кладбище подозрительный пакет. В нем обнаружились граната и патроны.
О своей подозрительной находке горожанка известила правоохранительные органы.
К месту происшествия прибыла команда экспертов, в том числе и саперы. Они смогли идентифицировать ручную гранату, запал к ней и примерно 230 штук патронов. На последних были следы сильной коррозии.
Все опасные предметы были обезврежены сотрудниками Росгвардии, а после отправлены для дальнейшего проведения экспертизы.
О своей подозрительной находке горожанка известила правоохранительные органы.
К месту происшествия прибыла команда экспертов, в том числе и саперы. Они смогли идентифицировать ручную гранату, запал к ней и примерно 230 штук патронов. На последних были следы сильной коррозии.
Все опасные предметы были обезврежены сотрудниками Росгвардии, а после отправлены для дальнейшего проведения экспертизы.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:00