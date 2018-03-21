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Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

Мама исполнителя песен Владимира Преснякова выглядит ровесницей Натальи Подольской - супруги своего знаменитого сына. Елене Петровне сейчас семьдесят один год, однако, её внешний вид говорит об обратном.

Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова и его жены


Рассматривая снимки Елены Пресняковой, трудно сказать, что артистке уже семьдесят один год. Певица имеет очень хороший внешний вид. Оставаться в форме маме Владимира позволяет правильное питание, физкультура и хорошее отношение к жизни. Внешность Елены Пресняковой не испортила даже пластика, которую, как считают журналисты, если и сделана, то очень профессионально.

На публикациях мать Преснякова смотрится практически ровесницей супруги сына. Фанаты исполнителя песен восхищаются её хорошей физической формой, заявляя, что именно такой должна являться настоящая свекровь. Поклонники желают женщине счастья и здоровья. «Достойный пример», пишут в комментариях фанаты.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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