Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

Рассматривая снимки Елены Пресняковой, трудно сказать, что артистке уже семьдесят один год. Певица имеет очень хороший внешний вид. Оставаться в форме маме Владимира позволяет правильное питание, физкультура и хорошее отношение к жизни. Внешность Елены Пресняковой не испортила даже пластика, которую, как считают журналисты, если и сделана, то очень профессионально.На публикациях мать Преснякова смотрится практически ровесницей супруги сына. Фанаты исполнителя песен восхищаются её хорошей физической формой, заявляя, что именно такой должна являться настоящая свекровь. Поклонники желают женщине счастья и здоровья. «Достойный пример», пишут в комментариях фанаты.