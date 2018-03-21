В продаже появилось хранилище данных TerraMaster D5 Thunderbolt 3

Отмечается, что внутрь можно установить до 5 накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма. Таким образом, максимальный объем хранилища составит 60 гигабайт. Подключение к компьютерной системе производится посредством использования входа Thunderbolt 3 USB Type-C. Так достигается показатель пропускаемости данных в 40 Гбит/сек. Есть также дополнительный Thunderbolt 3-порт и разъем DisplayPort.Полезностью является возможность построения массивов RAID 0, 1, 3, 5, 10, JBOD. Скорость обмена данными составляет 1035 Мбайт/сек.Сам корпус хранилища выполнен из алюминия. Для удобства в переноске устройства есть ручка, а для охлаждения накопителей данных будет работать два вентилятора.Стоимость модификации TerraMaster D5 Thunderbolt 3 составляет 700 долларов, при этом накопители в стоимость не входят.