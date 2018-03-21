АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

В продаже появилось хранилище данных TerraMaster D5 Thunderbolt 3

В Сети появилась возможность заказать хранилище данных TerraMaster D5 Thunderbolt 3, которое подойдет для профессиональных пользователей, работающих с большими объемами данных.

В продаже появилось хранилище данных TerraMaster D5 Thunderbolt 3


Отмечается, что внутрь можно установить до 5 накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма. Таким образом, максимальный объем хранилища составит 60 гигабайт. Подключение к компьютерной системе производится посредством использования входа Thunderbolt 3 USB Type-C. Так достигается показатель пропускаемости данных в 40 Гбит/сек. Есть также дополнительный Thunderbolt 3-порт и разъем DisplayPort.

Полезностью является возможность построения массивов RAID 0, 1, 3, 5, 10, JBOD. Скорость обмена данными составляет 1035 Мбайт/сек.
Сам корпус хранилища выполнен из алюминия. Для удобства в переноске устройства есть ручка, а для охлаждения накопителей данных будет работать два вентилятора.

Стоимость модификации TerraMaster D5 Thunderbolt 3 составляет 700 долларов, при этом накопители в стоимость не входят.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание
Частный космодром Pacific Space Complex Complex
В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с
Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова
В продаже появилось хранилище данных TerraMaster
Волоколамский суд отказался закрывать свалку в
Алена Савкина и Илья Яббаров занялись
Луны-изгои также распространены во Вселенной, как
Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1
Кремль сообщил о подготовке встречи президентов
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2"
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил
Бритни Спирс обнажилась для участия в новой
Марина Африкантова взбудоражила эротической
В Сети появились данные о стоимости и
В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую
Дарья Мельникова раскусила схему мошенников
SpaceX демонстрирует новый вид униформы капсулы
График запуска спутников OneWeb будет зависеть
В Волоколамске в больницу обратились 50
Седан версии Ford Fusion пережил очередное
Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Титан»
NASA опубликовало удивительные галактики и
Toyota Prius научили ездить на спирте
Ученые исследовали радиочастотную туманность
Бывший ударник The Beatles Ринго Старр, посвящен
Просмотреть все новости