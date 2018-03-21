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Кремль сообщил о подготовке встречи президентов России и США

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, а также Майкл Помпео, являющийся его коллегой, получили от Путина и Трампа соответственно распоряжение, касающееся организации двустороннего саммита глав государств.

Кремль сообщил о подготовке встречи президентов России и США


Информация передана Дмитрием Песковым - пресс-секретарём Кремля. Трамп и Путин министрам внешнеполитических ведомств дали поручение организовать встречу друг с другом. Помпео и Лавров вскоре вступят в контакт, приступив к проработке организационных вопросов саммита. Кремлевским пресс-секретарём не было названо место проведения новой встречи Трампа и Путина, потому что его ещё не определили. Остаются неизвестными пока сроки саммита. Американский президент двадцатого марта позвонил российскому коллеге, поздравил его с победой в рамках президентских выборов.

Трамп с Путиным параллельно обсудил ряд актуальных вопросов мировой политики, поддержал идею развития по двухстороннему сотрудничеству между РФ и США.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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