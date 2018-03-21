В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил сердце

В одной из многоэтажек по улице Энергетиков начавшаяся ссора между подозреваемым и его знакомой переросла в поножовщину. Несколькими ударами ножа хозяин квартиры убил девушку. После убийца вскрыл грудную клетку погибшей, вынул сердце и стал варить в кастрюле. По предварительным данным правоохранителей, на момент преступления подозреваемый был под воздействием наркотиков.Несколько часов спустя преступник самостоятельно позвонил в службу Скорой помощи, а после совершил попытку самоубийства. С травмами его доставили в местную больницу.В настоящее время по факту убийства открыто уголовное производство. Следственная группа устанавливает все обстоятельства преступления.