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В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил сердце

В Красноярске 20 марта произошло жуткое убийство: 35-летний горожанин, расправившись с помощью ножа с 27-летней женщиной, после в обычной кастрюле сварил ее сердце.
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил сердце


В одной из многоэтажек по улице Энергетиков начавшаяся ссора между подозреваемым и его знакомой переросла в поножовщину. Несколькими ударами ножа хозяин квартиры убил девушку. После убийца вскрыл грудную клетку погибшей, вынул сердце и стал варить в кастрюле. По предварительным данным правоохранителей, на момент преступления подозреваемый был под воздействием наркотиков.

Несколько часов спустя преступник самостоятельно позвонил в службу Скорой помощи, а после совершил попытку самоубийства. С травмами его доставили в местную больницу.

В настоящее время по факту убийства открыто уголовное производство. Следственная группа устанавливает все обстоятельства преступления.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:10
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