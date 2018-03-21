В Волоколамске в больницу обратились 50 школьников с жалобами на здоровье

До 13 часов сегодня из всего числа обратившихся к медикам детей после осмотра был госпитализирован по показаниям один - с повышенным давлением. Родители четверых настояли на госпитализации, чтобы провести более тщательное обследование.По уточненным минздравом по Московской области данным, у четырех детей была обнаружена сыпь на коже. Их осмотрел врач-дерматолог, кровь у всех взяли на анализ.В город отправили бригаду экспертов из МОНИКИ, в составе которых есть инфекционист и невролог. Пока специалисты не связывают массовое обращение учащихся с полигоном «Ядрово».Немногим ранее в одной из школ Волоколамска кто-то распылил газ из баллончика. В итоге пострадало около 40 детей, 23 из которых сейчас находятся под наблюдением врачей. Городские активисты связывают плохое самочувствие школьников и выброс газа на полигоне «Ядрово». Администрация подмосковного Волоколамска подтвердила газовый выброс на полигоне, а газ в школе, наоборот, опровергла.Согласно данным сайта МЧС РФ утром 21 марта в Волоколамском районе не обнаружено превышения предельно-допустимых концентраций.