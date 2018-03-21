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Седан версии Ford Fusion пережил очередное обновление

Ford выпущена обновлённая вариация седана Fusion. В РФ авто известно под названием Mondeo. Модель презентуют в Нью-Йорке 28 марта в рамках мотор-шоу. На авторынок новинка выйдет летом этого года.

Седан версии Ford Fusion пережил очередное обновление


Рестайлинговое авто оборудовали другой решёткой радиатора, новым капотом, светодиодными фарами. Базовую комплектацию Ford Fusion наделят системами удержания полосы движения, распознавания пешеходов, контроля слепых зон, экстренного торможения. Покупателям в качестве опции предлагается адаптивный круиз-контроль. Новинка приобретёт модернизированный мотор. Запас хода на электрической тяге увеличился на 20% до 40 км.

Нынешняя версия Ford Mondeo на российском авторынке предлагается с полуторалитровым силовым агрегатом на 149 лошадиных сил, с двигателем 2.0 EcoBoost на 199 либо 240 лошадиных сил. Это зависит от версии авто. Mondeo с любым агрегатом оснащается автоматической шестиступенчатой коробкой передач, передним приводом.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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