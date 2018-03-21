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Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Титан»

На сайте видеохостинга YouTube появился трейлер нового фильма компании Netflix. Картина называется «Титан» и выполнена она в жанре научной фантастики, а ее выход запланирован в ближайшее время.

Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Титан»


В основе сюжета лежит семья, состоящая из военных людей, которых выбрали для участия в одном научном исследовании. Сам эксперимент является некой программой для эволюции человека, чтобы тот смог в будущем быстро приспосабливаться к жизни на других планетах. Тем не менее, в ходе программы ситуация выходит из-под контроля.

В основных ролях фильма оказались такие актеры как Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг и Том Уилкинсон. В качестве режиссера-постановщика выступил специалист Леннарт Рафф.



Стоит отметить, что за последние полгода Netflx выпустил четыре научно-фантастических проекта. Премьеру фильма «Титан» следует ждать 30 марта.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:50
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