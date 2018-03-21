Toyota Prius научили ездить на спирте

Toyota Prius, работающий на биоэтаноле разработан для бразильского рынка, так как здесь данный вид топлива пользуется спросом на заправках. Подробности «спиртового» гибрида японские разработчики пока не раскрывают.При помощи нового Toyota Prius японская копания планирует добиться в Бразилии популярности гибридного транспорта и снизить количество вредных выбросов. По словам разработчиков, растения которые применяют для производства биоэтанола, поглощают углекислый газ, генерирую кислород, что восстанавливает баланс в окружающей среде.Гибридный автомобиль на спиртовой тяге назвали Hybrid FFV, в его разработке принимали участие специалисты бразильского подразделения Toyota и главного офиса компании. Данной модели предстоит пройти дорожные тестирования, затем новинку выведут на рынок.