Бывший ударник The Beatles Ринго Старр, посвящен в рыцари

Бывший ударник легендарного коллектива The Beatles стал рыцарем. Семидесятисемилетнему Ринго Старр титул вручил британский принц Уильям. Сам музыкант говорит, что лично для него это событие очень много значит. По его словам, это признание того, что всему миру принесли «Битлы». Беседуя с журналистами, Старр, шутя, сказал, что представители СМИ теперь будут в своих материалах использовать его титул.В декабре прошедшего года появилась информация касательно вручения Старр рыцарского звания. С 1962 года музыкант являлся участником знаменитой группы The Beatles. В то время в коллективе Ринго заменил Питу Бесту. Состояние барабанщика оценивается в 300 000 000 фунтов. Ранее рыцарем стал и другой участник коллектива - Пол Маккартни.