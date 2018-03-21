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Подписчики считают, Ксения Бородина отдалилась от старшей дочери Маруси

Подписчики в Instagram считают, Ксения Бородина отдалилась от старшей дочери Маруси, фотографии с которой выставляет всё реже, а в кадре держит её дальше маленькой Теи.

Потомством ведущей "Дома-2" от первого и второго браков любуется вся страна, расхваливая красивую маму и не менее очаровательных дочерей. Когда Маруся ещё не подросла, пользователи Сети умилялись, как они с мамой похожи и какая девочка симпатичная.

Подписчики считают, Ксения Бородина отдалилась от старшей дочери Маруси

С появлением на свет голубоглазой Теоны Мария постепенно стала отходить на второй план. В блоге Ксении сёстры всегда очень дружны, играют вместе и заботятся друг о друге. Однако некоторые читатели перестали видеть в глазах старшей сестрёнки тот блеск, что был когда-то.

Бородина всё время держит Тею рядом с собой, а вот Марусю словно отдаляет. Девочка растёт творческой, занимается танцами и гимнастикой, но, несмотря на все успехи, родители любят Теону больше как младшую в семье.

Подписчики считают это несправедливым по отношению ко второму ребёнку. Разумеется, для самой Бородиной подобные домыслы абсурдны, ведь, по крайней мере, в интернете её семья выглядит образцовой.

К тому же, столь частое появление Теоны в блогах теледивы и её мужа Курбана Омарова обусловлено тем, что публика малышку обожает, и такие снимки набирают миллионы просмотров.

Ранее Ксения Бородина с семьёй улетела в Краснодар.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:47
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