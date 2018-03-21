В Suzuki рассказали о новом поколение Jimny для России

Однако эксперты уверены, что внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в этом году. В интервью с журналистами представитель компании Suzuki рассказал, что новинку планируют привезти в Россию. В ближайшее время компания намерена наладить серийное производство внедорожника и вывести его на рынок.Как сообщают инсайдеры, новый Suzuki Jimny будет иметь сходство с немецким внедорожником Mercedes-Benz G-Class. Если верить слухам то автомобилю оставят рамную конструкцию и трансмиссию с демультипликатором. Также внедорожник может получить новый полный привод. В подкапотном пространстве Suzuki Jimny может расположиться агрегат Dualjet производительностью 90 лошадиных сил, либо турбомотор Boosterjet мощностью 111 «лошадей».