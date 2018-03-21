Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram фразой «не прокормил!»
Популярная ныне исполнительница и актриса Анна Седокова заинтриговала фанатов своими высказываниями в Instagram. Знаменитость без указания имён написала о том, что когда-нибудь уйдёт от кого-то из-за того, что он её «не прокормил!».
Пользователи социальной cети Instagram сегодня весь день мучаются в догадках, что же значит фраза Анны Седоковой «не прокормил!» в контексте её философского изречения про отношения. Кто-то считает, что таким образом знаменитость решила просто приписать себе авторство придуманного выражения, ведь в конце гордо указала, что слова принадлежат именно ей, а некоторые увидели в написанном двоякий смысл.
В комментариях фолловеры предположили, что фраза «не прокормил!» не обязательно должна пониматься в прямом смысле, ведь женские аппетиты бывают разные, в том числе и сексуальные и эмоциональные.
Несмотря на интригу, всем подписчикам пришлась по душе соблазнительная фотография, на которой Анна Седокова позирует спиной к камере около двери лифта. Некоторые даже позавидовали стройным ногам певицы, отметив, что после стольких родов ей удалось избежать проявлений целлюлита.
Пользователи социальной cети Instagram сегодня весь день мучаются в догадках, что же значит фраза Анны Седоковой «не прокормил!» в контексте её философского изречения про отношения. Кто-то считает, что таким образом знаменитость решила просто приписать себе авторство придуманного выражения, ведь в конце гордо указала, что слова принадлежат именно ей, а некоторые увидели в написанном двоякий смысл.
В комментариях фолловеры предположили, что фраза «не прокормил!» не обязательно должна пониматься в прямом смысле, ведь женские аппетиты бывают разные, в том числе и сексуальные и эмоциональные.
Несмотря на интригу, всем подписчикам пришлась по душе соблазнительная фотография, на которой Анна Седокова позирует спиной к камере около двери лифта. Некоторые даже позавидовали стройным ногам певицы, отметив, что после стольких родов ей удалось избежать проявлений целлюлита.