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Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram фразой «не прокормил!»

Популярная ныне исполнительница и актриса Анна Седокова заинтриговала фанатов своими высказываниями в Instagram. Знаменитость без указания имён написала о том, что когда-нибудь уйдёт от кого-то из-за того, что он её «не прокормил!».

Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram фразой «не прокормил!»

Пользователи социальной cети Instagram сегодня весь день мучаются в догадках, что же значит фраза Анны Седоковой «не прокормил!» в контексте её философского изречения про отношения. Кто-то считает, что таким образом знаменитость решила просто приписать себе авторство придуманного выражения, ведь в конце гордо указала, что слова принадлежат именно ей, а некоторые увидели в написанном двоякий смысл.

В комментариях фолловеры предположили, что фраза «не прокормил!» не обязательно должна пониматься в прямом смысле, ведь женские аппетиты бывают разные, в том числе и сексуальные и эмоциональные.

Несмотря на интригу, всем подписчикам пришлась по душе соблазнительная фотография, на которой Анна Седокова позирует спиной к камере около двери лифта. Некоторые даже позавидовали стройным ногам певицы, отметив, что после стольких родов ей удалось избежать проявлений целлюлита.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:25
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