Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram фразой «не прокормил!»

Пользователи социальной cети Instagram сегодня весь день мучаются в догадках, что же значит фраза Анны Седоковой «не прокормил!» в контексте её философского изречения про отношения. Кто-то считает, что таким образом знаменитость решила просто приписать себе авторство придуманного выражения, ведь в конце гордо указала, что слова принадлежат именно ей, а некоторые увидели в написанном двоякий смысл.В комментариях фолловеры предположили, что фраза «не прокормил!» не обязательно должна пониматься в прямом смысле, ведь женские аппетиты бывают разные, в том числе и сексуальные и эмоциональные.Несмотря на интригу, всем подписчикам пришлась по душе соблазнительная фотография, на которой Анна Седокова позирует спиной к камере около двери лифта. Некоторые даже позавидовали стройным ногам певицы, отметив, что после стольких родов ей удалось избежать проявлений целлюлита.