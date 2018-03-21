В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха в 2019 году
Закон, запрещающий продажу изделий из натурального меха в Сан-Франциско, вступит в силу в январе 2019 года. Сообщение об этом поступило от The San Francisco Examiner.
Согласно постановлению местных органов управления, нарушители установленной нормы будут оштрафованы на одну тысячу долларов. Отмечается также, что данное нововведение не коснется реализации в магазинах шерстяных и кожаных изделий.
Сообщается, что магазины подержанных меховых изделий будут иметь право реализовать товар, а для тех, кто закупил товар большой партией заранее, будет действовать отсрочка до января 2020 года.
Согласно постановлению местных органов управления, нарушители установленной нормы будут оштрафованы на одну тысячу долларов. Отмечается также, что данное нововведение не коснется реализации в магазинах шерстяных и кожаных изделий.
Сообщается, что магазины подержанных меховых изделий будут иметь право реализовать товар, а для тех, кто закупил товар большой партией заранее, будет действовать отсрочка до января 2020 года.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:10