В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха в 2019 году

Согласно постановлению местных органов управления, нарушители установленной нормы будут оштрафованы на одну тысячу долларов. Отмечается также, что данное нововведение не коснется реализации в магазинах шерстяных и кожаных изделий.Сообщается, что магазины подержанных меховых изделий будут иметь право реализовать товар, а для тех, кто закупил товар большой партией заранее, будет действовать отсрочка до января 2020 года.