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В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха в 2019 году

Закон, запрещающий продажу изделий из натурального меха в Сан-Франциско, вступит в силу в январе 2019 года. Сообщение об этом поступило от The San Francisco Examiner.

В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха в 2019 году


Согласно постановлению местных органов управления, нарушители установленной нормы будут оштрафованы на одну тысячу долларов. Отмечается также, что данное нововведение не коснется реализации в магазинах шерстяных и кожаных изделий.

Сообщается, что магазины подержанных меховых изделий будут иметь право реализовать товар, а для тех, кто закупил товар большой партией заранее, будет действовать отсрочка до января 2020 года.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:10
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