Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое нравится его маме
Известный юморист и телеведущий Павел Воля показал в Instagram "приличное" фото, которое нравится его маме. Оказалось, что комику редко удаётся угодить родительнице в плане подобных снимков.
Павел Воля сегодня с самого утра поспешил обратиться к своим подписчикам в Instagram, чтобы пожелать им удачного и продуктивного дня. К своему посту артист также приложил и фотографию, которую, как он сам сказал, его мама назвала бы "приличной".
Поклонники согласились с тем, что в строгом малиновом пиджаке любимец публики выглядит не просто прилично, а очень даже солидно, разделив тем самым мнение матери Павла Воли. Некоторые отметили, что у всех мам есть подобная привычка, ведь они желают своим детям только самого лучшего.
Павел Воля сегодня с самого утра поспешил обратиться к своим подписчикам в Instagram, чтобы пожелать им удачного и продуктивного дня. К своему посту артист также приложил и фотографию, которую, как он сам сказал, его мама назвала бы "приличной".
Поклонники согласились с тем, что в строгом малиновом пиджаке любимец публики выглядит не просто прилично, а очень даже солидно, разделив тем самым мнение матери Павла Воли. Некоторые отметили, что у всех мам есть подобная привычка, ведь они желают своим детям только самого лучшего.