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Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое нравится его маме

Известный юморист и телеведущий Павел Воля показал в Instagram "приличное" фото, которое нравится его маме. Оказалось, что комику редко удаётся угодить родительнице в плане подобных снимков.

Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое нравится его маме

Павел Воля сегодня с самого утра поспешил обратиться к своим подписчикам в Instagram, чтобы пожелать им удачного и продуктивного дня. К своему посту артист также приложил и фотографию, которую, как он сам сказал, его мама назвала бы "приличной".

Поклонники согласились с тем, что в строгом малиновом пиджаке любимец публики выглядит не просто прилично, а очень даже солидно, разделив тем самым мнение матери Павла Воли. Некоторые отметили, что у всех мам есть подобная привычка, ведь они желают своим детям только самого лучшего.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:14
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