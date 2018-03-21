Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое нравится его маме

Павел Воля сегодня с самого утра поспешил обратиться к своим подписчикам в Instagram, чтобы пожелать им удачного и продуктивного дня. К своему посту артист также приложил и фотографию, которую, как он сам сказал, его мама назвала бы "приличной".Поклонники согласились с тем, что в строгом малиновом пиджаке любимец публики выглядит не просто прилично, а очень даже солидно, разделив тем самым мнение матери Павла Воли. Некоторые отметили, что у всех мам есть подобная привычка, ведь они желают своим детям только самого лучшего.