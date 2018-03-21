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Opel возродил спортивную версию Corsa

Компания Opel продемонстрировала спортивный хэтчбек Corsa GSi новой генерации. Новый автомобиль построен на одном шасси с «заряженной» модификацией ОРС и получил перенастроенную подвеску.

Opel возродил спортивную версию Corsa


Последний раз автомобиль Corsa GSi обновлялся в 2007 году. Официальной информации о новинке в настоящее время не имеется, однако эксперты полагают, что в подкапотном пространстве нового хэтчбека будет установлен турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, работа которого будет осуществляться на пару с механической трансмиссией.

Спортивный хэтчбек получил подвеску, настроенную специалистами Opel Performance Center, на трассе Нюрбургринга. Также автомобиль оснащён задним спойлером, красными тормозными суппортами, алюминиевыми педалями, спортивными сиденьями Recaro, современной мультимедийной систем и поставлен на 18-дюймовые колёсные диски.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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