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Колдунья помогла Марине Зудиной забеременеть от Олега Табакова

В Сети появилась информация, что Марина Зудина обращалась за помощью к экстрасенсу, желая родить дочку Олегу Табакову. Для этой цели ведунья заговорила портреты знаменитой семейной пары.

Колдунья помогла Марине Зудиной забеременеть от Олега Табакова

По неподтверждённой информации Vladtime , десять лет назад художником были нарисованы яркие портреты Зудиной и Табакова, которые были предназначены для проведения заговора на беременность жены знаменитого актёра. У Зудиной и Табакова уже был сын, однако они хотели также появления дочери. Долгое время супруга Табакова не могла забеременеть. Однако Олег Павлович мечтал о дочке, потому что его общение с дочерью от первого брака прекратилось.

Однажды Марина узнала о колдунье, которая заговаривает через портреты пары на беременность. Звёздное семейство обратилось к ведунье, и это привело к позитивному результату. Спустя некоторое время Олег Павлович и Зудина опять стали родителями. Их друзья слышали про историю с экстрасенсом, однако считают её обычной легендой.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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