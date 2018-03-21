Пользователи Сети заподозрили Тодоренко в беременности из-за округлившегося живота

Популярная ныне ведущая Регина Тодоренко регулярно публикует в своём Instagram-аккаунте новые увлекательные посты, к которым добавляет не менее яркие фотографии. Ещё вчера фанаты жёстко критиковали безобразный наряд девушки, а сегодня подозревают её в беременности из-за заметно округлившегося живота на очередном снимке.Стоит отметить, что ранее Регина Тодоренко не сообщала о своих намерениях в ближайшем времени становиться мамой, но, по мнению фолловеров, это не значит, что она не могла этого планировать. На кадре на ведущей надет красный пиджак по типу косухи, который на талии завязывается поясом, но под ним поклонники увидели чётко выраженный круглый живот.Фанаты пока не знают, стоит ли уже начинать поздравлять знаменитость со скорым пополнением в семье, ведь фотография могла просто получиться неудачной. Сама Тодоренко пока никак не комментировала появившиеся слухи о своей беременности.