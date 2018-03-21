«Новатэк» получен патент для новой технологии сжижения газа с использованием холода

В настоящее время, в производстве «Ямал СПГ» используется американская технология, разработанная специально для экваториальных климатических условий. Исходя из значительной удаленности Ямала от экваториальной зоны, специалистами НОВАТЭКе реализована возможность использования природного холода, как отвод накопленного тепла от газа. В отличие от американской, технология НОВАТЭКа использует только одну турбину для каждой действующей линии, вместо используемых ранее двух, а так же отличается значительно меньшим энергопотреблением.Исходя из сведений, указанных в патенте, эффективность работы системы поддерживается в температурном диапазоне от +10 и ниже градусов. Снижение производительности технологической нитки начинается при достижении плюс пяти градусов, но учитывая условия, свойственные арктическим и антарктическим широтам, не исключается использование вод как арктических, так и антарктических морей, а так же заливов и прочих водоемов, имеющих низкую температуру и в летние периоды.В планах использования новой технологии, специалисты намерены задействовать только четвертую линию «Ямал СПГ».