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Ректор ВШЭ раскритиковал новые образовательные стандарты Минобрнауки

Новые стандарты образования, предлагаемые Минобрнауки, устарели с точки зрения науки в современном мире. Об этом рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Ранее с аналогичной критикой проекта выступили более 500 российских учителей литературы.

Высшее недовольство
Ярослав Кузьминов, являющийся ректором Высшей школы экономики, раскритиковал проекты ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов) для основной и начальной школы (с первого по девятый классы). Сведения, приведенные в документах, не подходят под каноны современного образования. Они были изложены небрежно, что сказалось на их целесообразности. Свое мнение по поводу проектов Кузьминов изложил в официальном письме глав Министерства образования и науки Ольге Васильевой. 19 марта должно было состояться очередное заседание по поводу принятия данного проекта. Кузьминов, входящий в состав совета министерства по ФГОС, раскритиковал прописанные в документе положения.
Ректор ВШЭ раскритиковал новые образовательные стандарты Минобрнауки

Что такое ФГОС
ФГОС – это требования для колледжей, вузов и школ по образовательному процессу. На основе положений в них составляются программы и пишутся основные учебники. Владимир Путин в середине зимы 2017 года передал правительству поручение, согласно которому нужно постоянно пересматривать и обновлять содержание ФГОС «на основе данных, полученных после проведения мониторинга и с учетом достижений в технологической и научной сферах». На протяжении года чиновники обсуждали и устанавливали новые стандарты.
Проект ФГОС нуждается в обязательной доработке, уверен Кузьминов. В нем отсутствуют требования по изучению определенных предметов.
«В требованиях к учебным планам возможность углубленных курсов не раскрыта. Значит ли это, что стандарт не дает возможности углубленного или ускоренного освоения образовательных программ?», - поинтересовался Кузьминов в своем официальном письме.

Ректор ВШЭ отметил, что ведомство хочет отойти от проверки метапредметных навыков школьников по завершению средней школы. Изменения в первую очередь коснутся государственной итоговой аттестации. К знаниям такого типа относятся аналитическое, творческое и критическое мышление. В проекте по новым стандартам министерство полностью заменило понятие «планируемых результатов» на «предметные результаты». «Следует ли из этого, что метапредметные образовательные результаты исключены из перечня подлежащих оценке?», - рассказал Кузьминов.

Некоторые важные понятия, описывающие результаты каждого ученика по итогам обучения в школе, не отражаются в трудах и не обоснованы экспериментально, ввиду чего их право на существование сомнительно. Ректор ВШЭ привел следующие термины: «внутренняя позиция личности», «чувство личности», «субъективное и историческое время» и «социально значимые понятия».

Проект ФГОС имеет определенные недочеты в разделе истории. «Некоторые личности указаны с инициалами, а некоторые нет», - отмечает Кузьминов. ФГОС по некоторым другим предметам также не соответствуют современным канонам науки. В частности, речь идет об используемых понятиях «производительный и непроизводительный труд». Кузьминов назвал их «конструктором советской политэкономии». Ректор отметил, что собирается провести более тщательные изучение и экспертизу ФГОС.

Ректор ректору
В ответе пресс-службы Минобрнауки говорится, что все замечания Кузьминова уже были рассмотрены, а ответ на них будет отправлен в ближайшее время. Владимир Мау, являющийся ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы, отметил, что также ознакомился с новым ФГОС.

Мау отметил, что метапредметные результаты имеются в проекте будущего ФГОС и изложены понятнее, чем в современной редакции. Инструменты оценки пока не были полностью продуманы и разработаны.

«Новые стандарты — хороший повод заострить этот вопрос и приступить к разработке инструментария по оценке метапредметных результатов, тем более что многие из них лежат в одной плоскости с модными сейчас soft skills», - рассказал Мау.

Ректор уверен, что в новой редакции ФГОС нужно сохранить ранее указанные понятия «производительного и непроизводительного труда». Они были исследованы на протяжении всей истории экономики, имея отсылки к работам Адама Смита и Аристотеля. По словам Мау, во ФГОС нет других не менее важных понятий, среди которых ВВП, инвестиции, занятость и безработица. Спрос и предложение, облигации, акции и другие. «Все это нетрудно откорректировать», - считает Мау.

Стандарты юрского периода
В минувший понедельник более 500 учителей литературы, преподавателей вузов и методистов высказались с критиков по поводу новых образовательных стандартов. Представители Гильдии словесников потребовали отказаться от нового порядка изучения художественных и литературных произведений по году их опубликования. «Ведомство своими действиями перечеркивает логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам», - сообщили представители организации.

Александр Асмолов, являющийся директором Федерального института развития образования, назвал обновленную версию ФГОС «стандартами юрского периода». «Если их примут, ученики будут завалены опытом прошлого и набором готовых рецептов», - рассказал он в недавнем интервью.

В министерстве также прокомментировали все заявления. Рассматриваемый проект даст возможность обеспечить реальное единое пространство для образования. Вариативность, которая в оригинальной версии является излишней, увеличивает образовательную нагрузку на детей, особенно при переходе со школы в школу.

Минобрнауки перенесло запланированное заседание, на котором чиновники и специалисты рассмотрят для программ образования в школах. Теперь оно должно состояться 21 марта.
Источник: Rbc.ru
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:42
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