Аллу Пугачеву возмутила критика фанатов и она поведала о своих болезнях
Недавно внешний вид Примадонны раскритиковали фанаты. Поклонникам не понравилось, во что была одета Алла Борисовна в свои шестьдесят восемь лет.
Алла Пугачева на днях в рамках Instagram обнародовала видео, на котором она запечатлена в затемненных очках и молодежном стиле одежды. Но внешний вид Примадонны не понравился её фанатам, и они раскритиковали свою любимицу. На что певица мгновенно среагировала.
Скриншот с реакцией Пугачёвой был опубликован в Instagram фанатов певицы "Форум Аллы Пугачёвой", где остаётся до сих пор. Надо сказать, подлинность слов Примадонны у некоторых пользователей вызвала сомнения и в комментариях они спрашивают, где именно был опубликован этот пост.
Следуя из текста, Алла Пугачёва чувствует приближение старости, с каждым годом в её возрасте всё тяжелее дышать и ходить, однако она всё же живая, а также ей надо жить ради своих маленьких детей. Алла Борисовна пожелала недоброжелателям долгих и счастливых лет. Исполнительница песен также сказала, что она до конца своих дней будет жить так, как считает нужным, невзирая на мнение общественности. Стоит отметить, что после ответа Пугачевой многие негативные фанаты извинились перед ней, а также пожелали артистке здоровья, при этом оставаться такой же эпатажной невзирая на возраст.
Алла Пугачева на днях в рамках Instagram обнародовала видео, на котором она запечатлена в затемненных очках и молодежном стиле одежды. Но внешний вид Примадонны не понравился её фанатам, и они раскритиковали свою любимицу. На что певица мгновенно среагировала.
Скриншот с реакцией Пугачёвой был опубликован в Instagram фанатов певицы "Форум Аллы Пугачёвой", где остаётся до сих пор. Надо сказать, подлинность слов Примадонны у некоторых пользователей вызвала сомнения и в комментариях они спрашивают, где именно был опубликован этот пост.
Следуя из текста, Алла Пугачёва чувствует приближение старости, с каждым годом в её возрасте всё тяжелее дышать и ходить, однако она всё же живая, а также ей надо жить ради своих маленьких детей. Алла Борисовна пожелала недоброжелателям долгих и счастливых лет. Исполнительница песен также сказала, что она до конца своих дней будет жить так, как считает нужным, невзирая на мнение общественности. Стоит отметить, что после ответа Пугачевой многие негативные фанаты извинились перед ней, а также пожелали артистке здоровья, при этом оставаться такой же эпатажной невзирая на возраст.