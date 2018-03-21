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Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в 2017 году до 15%

Население, по данным Росстата, получило 35 млн кредитов на сумму 5,7 млн рублей. Однако из-за обнищания населения, сумма "плохих" кредитов выросла на конец 2017 года до 1,2 трлн рублей. В оставшейся сумме - количество заимствований с плохим прогнозом погашения возросла до 15%.

Доля заемщиков, обращавшихся за кредитом, которые потенциально могут и не отдать кредит - выросла до 15%, при этом надежгых заемщиковстало меньше на 8 пунктов, до 33%. За 2017 год все банки России выдали населению более 35 миллионов кредитов (+12%). При этом общая сумма достигла 5,7 трлн рублей (+37%). Одновременно, считают финансисты, высокорисковых заемщиков стало больше - их количество выросло с 9,1% до 13,9%.

Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в 2017 году до 15%


Заемщиков с низким уровнем риска стало значительно меньше: в 2016 году их было 40%, а теперь - 33%. В результате упало соотношение одобренных заявок до 43%" (с 61%). Эти тенденции затронули все сектора финансового рынка, а именно кредитования: в сегменте кредитов наличными, автокредитов и в сегменте кредитных карт. По мнению Германа Грефа, все эти тенденции являются результатом снижения покупательной способности населения. При этом Владимир Путин назвал количество нищих в России, они составляют теперь 7% населения (20 млн человек).
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:20
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