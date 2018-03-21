Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в 2017 году до 15%

Доля заемщиков, обращавшихся за кредитом, которые потенциально могут и не отдать кредит - выросла до 15%, при этом надежгых заемщиковстало меньше на 8 пунктов, до 33%. За 2017 год все банки России выдали населению более 35 миллионов кредитов (+12%). При этом общая сумма достигла 5,7 трлн рублей (+37%). Одновременно, считают финансисты, высокорисковых заемщиков стало больше - их количество выросло с 9,1% до 13,9%.Заемщиков с низким уровнем риска стало значительно меньше: в 2016 году их было 40%, а теперь - 33%. В результате упало соотношение одобренных заявок до 43%" (с 61%). Эти тенденции затронули все сектора финансового рынка, а именно кредитования: в сегменте кредитов наличными, автокредитов и в сегменте кредитных карт. По мнению Германа Грефа, все эти тенденции являются результатом снижения покупательной способности населения. При этом Владимир Путин назвал количество нищих в России, они составляют теперь 7% населения (20 млн человек).