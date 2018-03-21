Японский орнамент подсказал ученым идею создания кристалла с уникальными свойствами

Используют кагомэ в традиционной культуре плетения из бамбука карзин, по внешнему виду получается орнамент, чередующий правильные треугольники и шестиугольники. Именно такой необычной структурой заинтересовались ученые Гарвардского университета, совместно с Национальной лабораторией им. Лоуренса Беркли.Специалисты реализовали возможность воссоздания на молекулярном уровне специфичной решетки, в основе которой – олово и железо. В результате, появился кристалл с содержанием уникальных квантовых свойств. Отличается он не только сверхпроводящими свойствами, но и возможностью изменять в любом направлении протекающий через него электрический ток, причем без какого-либо сопротивления ему.Как объяснили ученые, с помощью нового сверхпроводника можно создавать супер быстрые квантовые компьютеры. К тому же, ничего не мешает значительно увеличить скоростные показатели всех существующих вычислительных машин, используя новый металлический кристалл, как основу в производстве технических новшеств.