АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Японский орнамент подсказал ученым идею создания кристалла с уникальными свойствами

Ученым из США удалось создать материал, обладающий свойствами металлического сверхпроводника, причем идея реализована благодаря изображению японского орнамента, используемого в технике плетения корзин. Подобному способу структурирования дано название - «решетка кагомэ», именно так произносится японская техника создания плетеных изделий.

Используют кагомэ в традиционной культуре плетения из бамбука карзин, по внешнему виду получается орнамент, чередующий правильные треугольники и шестиугольники. Именно такой необычной структурой заинтересовались ученые Гарвардского университета, совместно с Национальной лабораторией им. Лоуренса Беркли.

Японский орнамент подсказал ученым идею создания кристалла с уникальными свойствами


Специалисты реализовали возможность воссоздания на молекулярном уровне специфичной решетки, в основе которой – олово и железо. В результате, появился кристалл с содержанием уникальных квантовых свойств. Отличается он не только сверхпроводящими свойствами, но и возможностью изменять в любом направлении протекающий через него электрический ток, причем без какого-либо сопротивления ему.

Как объяснили ученые, с помощью нового сверхпроводника можно создавать супер быстрые квантовые компьютеры. К тому же, ничего не мешает значительно увеличить скоростные показатели всех существующих вычислительных машин, используя новый металлический кристалл, как основу в производстве технических новшеств.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты Ольги Бузовой угрожают расправой
Светлана Ходченкова похвасталась в Сети
Подписчики считают, Ксения Бородина отдалилась от
Аллу Пугачеву возмутила критика фанатов и она
Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram
Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в
Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое
Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный
Пользователи Сети заподозрили Тодоренко в
Ректор ВШЭ раскритиковал новые образовательные
Японский орнамент подсказал ученым идею создания
Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы
Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет
«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила
Ford рассекретил обновленный седан Mondeo
Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом
Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и
Полуобнажённая Багдасарян заговорила с
Появились подробности сооружения станции Lunar
Российский дизайнер превратил Range Rover SV в
Виктория Романец попала на обложку журнала
Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова отмечает день
Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook
В AnTuTu появились результаты Meizu E3
Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на
Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания
В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили
Голая Алёна Водонаева пожаловалась на
Просмотреть все новости