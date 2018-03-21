Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет мамой

Известная российская актриса Анна Цуканова-Котт объявила фанатам радостную новость: уже скоро она вновь станет мамой. На днях знаменитость вернулась из отпуска в Таиланде в Москву. Актрисе продолжительное время удавалось скрывать свое интересное положение, однако сейчас округлившийся живот не ускользнул от зорких глаз ее поклонников, и звезда решилась объявить о пополнении в семействе.В своем интервью СМИ Цуканова-Котт рассказала, что абсолютно счастлива по случаю ожидания второго ребенка.Стоит напомнить, что Анна и ее муж Александр Котт уже растят ребенка – девятилетнего наследника Михаила. Кто именно должен родиться у счастливого семейства, пока неизвестно, потому как пара об этом предпочитает умалчивать, дабы не привлекать излишнее внимание к малышу.