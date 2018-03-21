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Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет мамой

Недавно российская актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт объявила радостную новость: скоро она станет мамой во второй раз. В своем интервью СМИ звезда заявила, что «абсолютно счастлива» по случаю второй беременности.

Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет мамой


Известная российская актриса Анна Цуканова-Котт объявила фанатам радостную новость: уже скоро она вновь станет мамой. На днях знаменитость вернулась из отпуска в Таиланде в Москву. Актрисе продолжительное время удавалось скрывать свое интересное положение, однако сейчас округлившийся живот не ускользнул от зорких глаз ее поклонников, и звезда решилась объявить о пополнении в семействе.

В своем интервью СМИ Цуканова-Котт рассказала, что абсолютно счастлива по случаю ожидания второго ребенка.

Стоит напомнить, что Анна и ее муж Александр Котт уже растят ребенка – девятилетнего наследника Михаила. Кто именно должен родиться у счастливого семейства, пока неизвестно, потому как пара об этом предпочитает умалчивать, дабы не привлекать излишнее внимание к малышу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:10
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